龍吟虎嘯：北約參與中美之戰

如果不是美國把中國視為本世紀最大的競爭對手，如果不是美國準備在台海、東海、南海挑起和中國的武力衝突，如果不是美國推出所謂「印太戰略」，歐洲和北大西洋的軍事組織北約，是不會和中國有甚麼矛盾的，是沒有甚麼地緣政治衝突的，是「井水不犯河水」的，北約也不會萬里迢迢跑到亞太地區，參與美國軍事威脅中國的聯合演習的。

然而北約被美國完全控制，是美國最大最強的打手，美國讓它和中國過不去，它屁也不敢放一個。美國知道要在台海、東海、南海遏制中國，準備打仗，就要從印度洋到太平洋展開軍力部署。在這麼廣闊的地區，必須調動北約。近期的動態是，北約成員國意大利首度派遣卡武爾號航母打擊群駛入太平洋，與美國林肯號航母打擊群在關島附近海域進行訓練，包括演練戰機從卡武爾號起飛擊落空中目標。

卡武爾號打擊群指揮官表示，這顯示意大利海軍的打擊能力可以投射到世界任何地方。除了意大利，英國威爾斯親王號航母打擊群、法國戴高樂號航母打擊群也將跑到太平洋與美國聯合演練，並聲稱會長期部署。北約成員德國、荷蘭也聲稱，計劃派軍艦到太平洋地區。

分析指出，根據北約條規，美國在太平洋地區包括台海、東海、南海等和中國發生戰爭，北約國家是沒有法律義務進行協防的。不過，北約可以幫美國擺陣助威，用他們的表述，就是北約可增加在太平洋的軍事存在，可干擾中國的軍事活動，包括戰機飛近台灣、在南海與菲律賓的對峙等。危機時刻，北約海軍可以補充美軍力量，為美軍戰機提供額外平台、潛艇搜尋能力及支援補給行動。

畫公仔不必畫出腸！這種表述已清楚表明，北約隨時可以「半參戰」介入中美之戰。到了所謂「危機時刻」，北約就可以「補充美軍力量」，提供各種軍事支援；再打下去，北約就可以扮成「僱傭兵」直接參戰！