坦言集：反猶太復國

嚴格而言，猶太復國主義的宗教性質，不算是邪教。它不是效忠於神化的個人，也有複雜的教會組織和教條理論，來形成可長期延續的體系、思想與文化。但它與一般宗教不相同，經歷幾千年演化仍然是落後的原始部落宗教。它的神耶和華，以及神的傳訊者先知，都是只屬於猶太民族，異教徒卻是奴役、征戰的對象。它的宗教便只限於猶太的各個支族，排斥所有非猶太部族的社群。它與其他的世界宗教，以全人類為救贖對象，絕不相同。

而從社會發展形態看，它所代表或標誌的社會，還未演化到封建主義階段，更不用說資本主義，絕不現代，甚至反現代，與人類文明歷史發展的步伐脫節，停留在猶太族由摩西帶離埃及，進入迦南之地的時期。正由於它的性質，猶太復國主義的宗教，或宗教化的政治，與現代國際社會，無論是歐美的資本主義民主，或是「全球南方」的各自體制，都大不相合，且形成矛盾的對立，與聯合國所標誌的國際主義、各國各族平等的主張直接衝突。

猶太復國主義，不論其宗教、政治主張與政治行為，都是違反人類世界當前的發展。猶太復國若只限於迦南之地，即歷史上猶太與以色列國的國土，只變成區域霸權，迫害區內非猶太民族。若其借美國霸權主義而意圖建立猶太統治的世界秩序，在它的部落神支持下，奴役所有非猶太民族，它便變得如歐洲的納粹主義、法西斯主義，且在種族主義上多了宗教化、神聖化的裝飾。它或許未有希特拉一類的神化領袖，卻是集體的神化，神選擇的民族和它的神耶和華，通過教典和教士詮釋的種種價值言行準則，具性質與政治效果，不亞於納粹主義，且宗教的愚化，會使眾多猶太人為他們的神和神的承諾甘於犧牲性命，也敢於殺戮他族，禍害比一般邪教更嚴重。

國際社會對猶太復國主義在巴勒斯坦的種族清洗，不能止於譴責，也不單止制裁，更應視之為與納粹主義同類的反人類政治體制與侵略行為。美國與北約與之同流合污，但歐美人民也不盡為猶太主導的輿論所騙。因此，「全球南方」與歐美人民應聯手一致對抗，打擊猶太復國主義的種族暴行，抑制以色列，強制推行兩國方案。以色列和美國政府必然反抗，中國與俄羅斯等「全球南方」的新興大國會怎樣反應？是坐視不理？抑或與美國同流合污？