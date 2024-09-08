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飛墮屋邨平台 中年漢不治
警員在場調查。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日下午2時許，執法部門接報，指有一名男子重創昏迷，倒臥在黃大仙富山邨富暉樓平台，懷疑他由高處墮下。
救援人員接報趕至，經檢查後證實該名姓林（57歲）事主當場不治。警員封鎖現場，在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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