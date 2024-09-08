涉停牌超速疾行 無業男還押候審

另控拒供血液樣本驗毒品 日前一名男子涉嫌無牌駕駛跑車沿屯門公路風馳電掣，狂飆至近汀九橋時被偵測出其座駕超速近兩倍，警員遂即時截停跑車帶署調查，其快速口腔液測試對可卡因呈陽性，惟他拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試。涉案男子被控超速駕駛、無牌駕駛共5罪，案件昨在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，押後案件至10月18日再訊，被告須還押。

46歲被告黃志豐，報稱無業。他被控共5罪，包括超速駕駛、無牌駕駛、在取消駕駛資格期間駕駛、駕駛時未有第三者保險及沒有提供血液樣本以作化驗。

他於上周四（5日）被捕，至昨日被押解到法庭應訊。控方申請把案件押後，以便作進一步調查。控方反對被告保釋，裁判官最終下令被告還押至10月18日再訊。

5宗罪10‧18再訊 控罪指，被告於2024年9月5日，在屯門公路近里程標誌64.9A（往屯門方向），在道路上以每小時139公里的速度駕駛一輛私家車，超過該道路現行每小時70公里的速度限制；當時並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照；身為被取消持有或領取駕駛執照資格的人於取消駕駛資格期間駕駛；對該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

另外，他亦被控「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」罪名，控罪指他於同日，於快速口腔液測試顯示他在口腔液中含有任何濃度的指明毒品，即「可卡因」的呈陽性顯示，他被要求提供血液樣本以作化驗時，無合理辯解而沒有提供該等樣本。案件編號：STCC 3615/2024