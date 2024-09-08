山頂淪賊匪天堂 豪宅兩月4竊案

露台撬窗潛睡房 掠8萬元名錶猖狂 富豪聚居的港島山頂竊賊肆虐！昨日凌晨時分，山頂加列山道群樂居一獨立屋的七旬男戶主報案，指其寓所有被搜掠痕迹，夾萬被撬毀，相信有賊人潛入爆竊。警員趕至兜截惜暫無發現，初步調查相信竊賊經露台撬窗潛入犯案，戶主損失一隻約值8萬元名錶。這是該屋苑在兩個月內發生的第二宗爆竊案。另在今年8月，港島山頂亦發生兩宗同類案件，一名疑是內地賊黨「韋家幫」成員的內地男子被捕。

昨日凌晨近2時，加列山道51至53號群樂居一獨立屋的姓張（71歲）男戶主報案，指他返回住所時，赫見睡房窗戶及夾萬被撬毀，房間內有被搜掠痕迹，懷疑遭竊賊光顧。警員接報趕至，同時在附近一帶兜截，惜暫時未有發現竊賊蹤影。警員經初步調查後，相信竊賊由獨立屋露台撬毀窗戶潛入睡房犯案，撬毀夾萬掠走一隻約值8萬元的名錶，把案件列作「爆竊」跟進。據悉，涉事獨立屋由張翁與妻子及兒子居住，家中另聘有兩名外傭，案發時女戶主正在日本旅遊。有消息指出，遇竊獨立屋的屋主是有「金王」之稱、金銀業貿易場理事長張德熙。

7月同屋苑亦有單位現賊蹤 今年7月10日晚上10時許，上址屋苑一幢外牆搭建棚架的獨立屋警鐘大鳴，保安人員發現後報案求助。警員接報趕至，證實單位有窗戶被撬毀，屋內凌亂有被搜掠痕迹。由於當時只有外傭在獨立屋內，故此損失有待住戶返家後點算。

另外，今年8月港島山頂先後發生至少兩宗爆竊及企圖爆竊案。8月29日下午2時許，種植道一獨立屋外傭報案，指在房間內發現一名形迹可疑男子，他其後逃去無蹤。警員趕至封鎖附近一帶搜索，最後在種植道另一獨立屋發現該男子，經初步調查後，以涉嫌「企圖爆竊」拘捕該名姓韋（29歲）內地男子，不排除他是惡名昭著、內地賊黨「韋家幫」成員。

在8月14日傍晚6時44分，僑福道5號一單位房間有被搜掠痕迹，經調查後證實屋內有手袋等財物不翼而飛，由於當時屋主不在香港，實際損失有待點算。