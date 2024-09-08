海上液化天然氣站冒煙 消防戒備
【本報訊】昨日上午9時許，香港西南水域一座海上液化天然氣接收站，懷疑有機器冒煙，工作人員發現後報案求助。消防接報後，派出消防船及出動一隊煙帽隊戒備，事件中無人受傷，至於事故起因有待調查。
據悉，涉事海上液化天然氣接收站位於索罟群島以東、由兩電共同發展及興建，自2020年動工後於去年7月落成啟用，主要負責透過兩條海底輸氣管道，把天然氣輸送至中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠。
疑水泵引擎鮮風入口受阻
香港液化天然氣接收站有限公司發言人表示，昨日上午約9時19分，香港海上液化天然氣接收站的工程人員從遙距監控系統觀察到接收站碼頭冒煙，為確保設施安全，工程人員即時聯絡消防處派出消防船到場。消防人員及工程人員到達現場後發現並無火警。初步評估冒煙是由運行中的消防水泵引擎鮮風入口受阻所引起，約在11時30分，工程人員停止有關設備的操作，涉事設備亦停止冒煙。
發言人又指，事發時接收站上沒有工作人員，原本停泊在接收站碼頭的浮式儲存再氣化裝置船獲安排離開香港水域避風。事件中無人受傷，對接收站營運沒有影響。
香港液化天然氣接收站有限公司正與兩間電力公司的工程團隊合作，對事件進行調查。
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