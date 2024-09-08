海上液化天然氣站冒煙 消防戒備

據悉，涉事海上液化天然氣接收站位於索罟群島以東、由兩電共同發展及興建，自2020年動工後於去年7月落成啟用，主要負責透過兩條海底輸氣管道，把天然氣輸送至中電龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠。

疑水泵引擎鮮風入口受阻

香港液化天然氣接收站有限公司發言人表示，昨日上午約9時19分，香港海上液化天然氣接收站的工程人員從遙距監控系統觀察到接收站碼頭冒煙，為確保設施安全，工程人員即時聯絡消防處派出消防船到場。消防人員及工程人員到達現場後發現並無火警。初步評估冒煙是由運行中的消防水泵引擎鮮風入口受阻所引起，約在11時30分，工程人員停止有關設備的操作，涉事設備亦停止冒煙。