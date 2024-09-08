社工守則擬增維護國安要求

【本報訊】勞工及福利局曾要求社工註冊局建立機制，處理涉嫌危害國安及嚴重罪行的社工。社工註冊局主席許宗盛昨日表示，正加強機制處理干犯危害國家安全或嚴重罪行的社工，一旦有註冊社工被提控須立即通知註冊局，如相關人士被定罪，即使其社工牌未到期，亦會把個案抽出來獨立處理。

非法集結危害國安或不獲續牌 許在一個電視台節目指出，目前有兩、3宗個案決定不續牌或停牌，未必涉及國安案件，但予人觀感罔顧法紀；有約10宗個案傾向考慮不續牌，部分涉非法集結或暴動案。許說需審視情況，如果非法集結案是歸類危害國家安全，就得按附表3罪行，這罪行是不獲續牌；如涉及附表2的罪行，則可酌情處理續牌，但續牌前會同對方見面，提出嚴重的提示。

至於紀律委員會備選委員小組的新名單，剔走涉暴動案重審的陳虹秀，許指原因是其公眾形象，不是未審先判，強調沒考慮人選的政治背景，且沒有任何包袱和形象上的影響，相信有助增加社工、投訴者和被投訴者的信心，亦向廣大市民有所交代，因為社工註冊局不是一個工會。

許又指，註冊局將在註冊社工工作守則加入維護國安要求，而8個年底改選的席位，他透露正考慮引入聲明書，參選人須確認擁護基本法和效忠特區。