男教師涉性侵16歲女生 教局介入 倘屬實將釘牌

【本報訊】近日西貢一間中學傳出有男教師涉嫌性侵16歲女學生，事件引起各界關注，教育局表示，正在跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守會嚴正追究。教育界人士指，若情況屬實，有失教育工作者底線。據悉，女受害者曾在網上聲稱報案後，執法部門稱「告唔入」涉事老師，結果不了了之。

事主指曾報案 獲覆「告唔入」

近日在網上流傳的一段貼文顯示，一名女學生聲稱在2022年12月參與學校的升中資訊會後，與其學校的一名年過30歲的男教師聊天，該教師在聊天言語中十分關切她，又形容「似乎可以彌補幼年時失去父親的心結」，之後她便乘該教師的車離開學校共進午餐。她聲稱之後提出過到教師家中休息，教師先拒絕後又應允。女學生聲稱在男教師家中獨自上床午睡，有人其後又將自己叫醒，疑摸其私處及親吻她。她稱，當時不知道如何反抗以及感到害怕。