醫健：伶牙俐齒：牙科生新學年 潛能展現

新學年剛開始，祝各位同學身體健康，學有所用學有所長。欲窮千里目，更上一層樓，書本裏神馳於天外有天的世界，課堂後穿梭於人外有人的比賽和活動。

今早回到菲臘牙科醫院出席正顎手術和牙齒矯正治療的聯合會議，適逢香港大學牙醫學院開課第一天。接近一百位牙科新生（Freshmen，又稱「新鮮人」，俗稱「番薯人」）正式展開大學生活，每天譜寫人生新的一頁。

這兩年我有幸參與由港大牙醫學院於暑假主辦的「Summer Programme」，為即將報考大學的學生分享自己的故事。時間回到1999年我的中七A-Level，放榜後幸運地港大牙醫學院接納了我。本科五年的校園和舍堂（RC Lee Hall）生活多姿多采，Work Hard & Play Hard，未上過莊但每年積極參與舍堂活動和O’Camp，也代表港大參加大專籃球賽；背包旅行認識世界，睡過中央火車站坐過長途順風車。

畢業之後時隔數年，因為熱愛藝術而對牙齒美學產生濃厚的興趣，毅然放下工作重回校園當碩士生，深造牙齒矯正科這門學問。轉到Ricci Hall遇上許多有趣的朋友，跑了一生中最多的長跑；牙醫學院裏認識了喜歡音樂志同道合的學弟，包括許廷鏗，組織了自己的樂隊，我們自己原創了一些歌，參加了一些表演。反正我是不尷尬，懶理旁人尷尬否。可能是這一些表演欲，非常貪玩和愛嘗試新方法，並且對美感極致追求的一份執着，感恩蒙名師指導，近年有幸將臨床研究成果在不同的國際學術會議上分享。後來在牙醫專業以外擔當一些義務公職和顧問，在不同的領域裏繼續學習並渴望貢獻社會。

建立風格 堅持理想 這許許多多微不足道的故事，跟所有讀者其實並不相干也毫無價值，我選擇分享這些生活點滴給Summer Programme講座的考生，而將醫術和臨床研究放在較次要的位置，是希望鼓勵學生除了要將書本讀得滾瓜爛熟，也千萬不要「放低咗」自己。後來大家事業和人生上的發展，建立的風格，看見的世界，處新的生活，是一路上累積下來的，都是自己多年來所有的追求和選擇而總結出來的。

至於最後考不上心儀學科、選擇其他升學路徑，甚至考試臨場大失手而考慮重考的同學呢？我們可以身處泥濘，但必須仰望陽光；雖然感到孤單寂寞，也謹記仰望星空，因為千億萬光年外的星光一直陪伴着大家。天淨水明，月朗風清。魯迅說，所謂悲劇，就是將人生有價值的東西毀滅給別人看。我告訴同學，人生的悲劇，莫過於低估自己與生俱來的潛能，和獨一無二的價值，人浮於事甚至自暴自棄，讓大家看見自己正浪費光陰和人生。

新學年，迎接考大學的同學們，加油！

牙齒矯正科專科醫生邱家寶