東涌海濱長廊花燈節 6米高火箭亮相

【本報訊】土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處由今日至本月22日在東涌東海濱長廊舉辦「月滿升空‧一起追夢」東涌海濱花燈節。花燈節布置以太空為主題，海濱長廊設置6米高火箭及航天玉兔、大型夜光月亮椅、八大行星及可愛玉兔等燈飾，並懸掛由數百名幼稚園和小學生創作的燈籠。

花燈節布置由資深電影導演兼當代藝術家簡耀宗設計。場地亦設有12米闊的「夢影成真」空間，利用大螢幕動畫，營造漫遊太空氛圍。花燈節每日亮燈時間為晚上7時至10時，而中秋節和翌日（9月17日和18日）將分別延長至午夜12時及晚上11時。

太空主題 擺設攤位 為配合花燈節主題，現場設有「太空探索‧創新科技」展覽，介紹國家航天發展和香港的參與，以及土拓署如何應用創新科技。花燈節於中秋節和翌日舉行多項免費活動，包括創意數碼拍照體驗、街頭魔術表演、燈謎競猜、攤位遊戲和派發小食，與市民共慶佳節。位於海濱長廊的東涌社區聯絡中心在花燈節期間亦延長開放時間至晚上10時，歡迎市民參觀。