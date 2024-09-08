逾17萬人登記捐骨髓 38熱心者獲嘉許

【本報訊】骨髓捐贈助新生，香港紅十字會輸血服務中心轄下「香港骨髓捐贈者資料庫」，昨日舉行「骨髓捐贈者嘉許禮2024」，嘉許38名熱心的捐髓者無私奉獻，活動上亦安排受髓者與捐髓者首次會面，受髓者鄭女士首次與見到捐髓者陳小姐見面，感恩地說：「全靠她的骨髓，我才得以康復！」截至今年6月，本港已有逾17.7萬人登記成為志願骨髓捐贈者，成功為1,179位本地及132位海外的病人尋獲合適的造血幹細胞作移植治療。

鄭女士於2016年罹患淋巴瘤，在2017年透過中心資料庫尋找無血緣骨髓捐贈者，2018年3月接受陳小姐的骨髓捐贈。陳小姐是一名恒常捐血者，早於大學時期登記成為骨髓捐贈者。得知其骨髓與病人配對脗合時便答應援手，成功拯救了鄭女士的生命。昨日典禮上，兩人首次見面，鄭深深擁抱陳小姐，場面動人。

罕見型脗合率10萬分之一 中心指，骨髓移植必須要捐髓者和受髓者雙方的白血球組織型高度或完全脗合方可進行。中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示：「一般情況下，找到一位完全脗合的無血緣捐髓者只有5,000至一萬分之一機會。若是罕見的白血球組織型，機率更少於10萬分之一。」他希望更多年輕人登記成為骨髓捐贈者，增加病人找到脗合捐髓者的機會。