懲教署立德學院 在囚者一人一板腦

【本報訊】懲教署去年設立的立德學院，為成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程，懲教署署長黃國興昨表示，學院本月開展新學年，冀學員除尋求知識之外，亦要不斷提升德行及文化素養。學院會為第二屆學員提供學習支援，包括為每人提供一部平板電腦，並安裝「在囚人士電子學習平台」。

設3方針培育價值觀 黃國興在電台節目上指出，立德學院制訂了3個培育方針以提升公民責任感，包括培育學員的正確價值觀及正向思維、推動體育及藝術發展、以及加強學員的國民身份認同。未來一年，該署會安排學員參加一系列課外活動，涵蓋國民及道德教育、體藝項目、心理輔導及生涯規劃等。

黃又指，懲教署會繼續同社會各界攜手合作，除提供學習支援外，亦會安排義工補習老師到懲教院所，為學員提供學業上指導，而懲教署臨床心理學家亦可提供情緒支援。他認為，學員曾因不同原因犯錯，失去自由及影響與家人的關係，為回饋家人的關愛及支持，期望學員通過學習重新審視自己，一步步建立自信及正確的價值觀。