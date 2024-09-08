大熊貓孖B睡相萌爆 網民促拍紀錄片

【本報訊】高齡產婦大熊貓「盈盈」早前誕下一對龍鳳胎，全城狂賀。海洋公園昨日在社文平台再發表一對大熊貓寶寶的最新狀況，從照片可見，兩隻大熊貓寶寶的「黑眼圈」和「小背心」已愈來愈明顯，海洋公園又指牠們睡覺的樣子都是「瞓到露晒肚仔」，十足一家人，非常得意。網民也紛紛大讚可愛，更有網民促海洋公園拍攝紀錄片和出周邊產品，讓市民同喜。

盈盈手托愛女放肚腩 海洋公園早前曾經指出，兩隻大熊貓寶寶會交由「盈盈」和護理員輪流照顧。最新照片中可見，「盈盈」和家姐一起睡覺，兩隻熊貓都「攤大肚腩」，似乎睡得十分舒服，「盈盈」又會將家姐放在肚腩上，用手托着避免家姐掉在地上，十分有母愛。另一邊廂，細佬在護理員手上熟睡的模樣也非常可愛，牠雙手抱頭，露出肚腩，又伸出舌頭，看似好「梳乎」。

海洋公園就指，大熊貓一家「打完風落雨特別想瞓覺」，而「盈盈」和家姐就一齊瞓到「露晒肚仔」，細佬也用同樣姿勢在護理員手上睡覺，果然是一家人。

有網民呼籲，海洋公園應參考韓國「福寶」長大的紀錄片電影，希望香港的大熊貓寶寶也可以在全港熊貓迷的見證愛護下成長。有網民則希望，海洋公園盡快為兩個寶寶出周邊產品，更「許願」會有家姐細佬不同階段的1比1毛公仔，相信會好受歡迎。