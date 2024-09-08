削車長加班時限 九巴稱更公平

【本報訊】近日有傳言指九巴公司管理層有意將全體前線車長工時設定最多為11小時，同時要求督察及站長把關，將車長每日的加班時數限制在3小時之內，甚至有意再調低車長每日的加班時數，事件引起工會關注，促九巴考慮員方利益，已經作出投訴，且不排除採取更多行動。九巴昨日回應，調整加班時限後會更公平。

九巴表示，公司正試行調整車長的工作時數上限，以能夠將工時較長車長的部分加班時數，分配予其他工時較短的車長，目的是制訂一個更公平的機制，讓加班機會更平均地分配予所有車長。有關措施整體上沒有減省員工開支，會在確保車務運作順暢下，為所有員工提供更合理的工作時間安排。

惹員方反彈 工會投訴 汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會則稱，公司不但無視多年來行之有效的加班安排，而且在沒有徵詢工會的意見下制訂方案，料引起受影響員工的強烈反彈。工會續稱，已向相關政府部門作出投訴，以及要求盡快協助員工解決當前問題；若公司仍然一意孤行，工會不排除採取更多行動作為回應。