舒適堡退款安排欠奉 投訴迄接171宗

涉款達640萬 財困仍指示員工開單 開業38年的本地連鎖健身及美容中心「舒適堡」上周五（6日）突然宣布暫時全線結業，聲稱已獲新投資者承諾，會為原有客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務，但細節及退款安排欠奉。截至昨午，消費者委員會已接獲171宗投訴，總金額涉逾639萬元。勞工處則陸續接獲相關求助，暫時收到的個案主要涉及欠薪。有議員透露，暫時約有一成受影響員工到勞工處備案，呼籲其餘員工盡快備案。

消委會籲準備交易紀錄 消委會表示，截至昨日中午12時，共接獲171宗有關今次事件的投訴，涉及總金額6,396,693元。「舒適堡」聲稱新投資者承諾會繼續為客戶免費提供餘下未使用的服務，對消費者仍有不明朗之處，促請「舒適堡」盡快聯絡受影響的客戶，交代後續安排。消委會建議，消費者可預先準備相關消費交易紀錄，例如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，方便跟進和處理。

倘清盤 員工需申破欠 勞工及福利局副局長何啟明昨日出席活動後稱，勞工處已陸陸續續接獲相關求助，暫時收到的求助都涉及欠薪。他指勞福局、勞工處及僱傭關係科都密切關注事件，並已開會應對，呼籲受影響員工如被欠薪，盡快向勞工處求助，已隨時準備協助他們。他又指，萬一僱主要清盤，處方已安排律師協助員工申請「破產欠薪保障基金」，以取回薪酬、代通知金等，並稱最近亦放寬有關賠償額。

協助跟進時間的議員鄧家彪表示，上周五協助50多名舒適堡員工到勞工處申訴，連同自行前往申訴的22名員工，佔總員工人數約一成，呼籲其餘員工盡快到勞工處落案。 對於「舒適堡」聲稱將會有新投資者，鄧家彪指，即使有新投資者接手營運，亦不一定會承擔對現職員工的責任，希望勞工處介入和協助過渡，又建議員工保留過往的工作紀錄及人事資料，保障個人權益。

鄧又稱，上周五亦收到超過20名消費者求助或查詢，合共涉及約60萬元，建議市民最近若曾使用信用卡購買「舒適堡」會籍，可嘗試向發卡銀行尋求協助和申請退款。他續指，「舒適堡」出現財務問題後，仍指示員工向客人推銷10年會籍，或有機會違反《商品說明條例》，促請負責人盡快交代。