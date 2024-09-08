要聞港聞

不敵強風 地舖帳篷支架墮地

金屬支架損毀墮地。 金屬支架損毀墮地。
金屬支架損毀墮地。
【本報訊】昨日上午近10時，深水埗基隆街近北河街交界一間地舖，一組帆布帳篷疑被強風吹毀，金屬支架扭曲，部分支架更折斷墮地。警員接報到場，隨即封鎖附近範圍，並聯絡有關地舖業主跟進善後，事件中無人受傷。
警員封鎖現場調查。（張開裕攝）警員封鎖現場調查。（張開裕攝）
警員封鎖現場調查。（張開裕攝）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc