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不敵強風 地舖帳篷支架墮地
金屬支架損毀墮地。
【本報訊】昨日上午近10時，深水埗基隆街近北河街交界一間地舖，一組帆布帳篷疑被強風吹毀，金屬支架扭曲，部分支架更折斷墮地。警員接報到場，隨即封鎖附近範圍，並聯絡有關地舖業主跟進善後，事件中無人受傷。
警員封鎖現場調查。（張開裕攝）
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