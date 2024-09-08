深水埗唐樓陽台冧石屎碎裂

【本報訊】昨日上午8時48分，深水埗荔枝角道322號有唐樓陽台底，一幅約半米乘半米的石屎疑不敵早前颱風「摩羯」吹襲，鬆脫直墮地面碎裂，幸沒有擊中途人。

幸無擊中途人

警員接報趕至，隨即封鎖現場，並把石屎碎集中放在紙箱，並待有關部門人員到場視察大廈環境，以檢查是否有進一步危險。