摩羯吹襲 郊園多樹木折斷 颱風後勿立即行山保安全

【本報訊】超強颱風「摩羯」令天文台發出今年首個8號熱帶氣旋警告信號，期間本港多處吹烈風，高地間中更達暴風。至昨日凌晨4時20分，天文台才取消所有熱帶氣旋警告信號後，但又一度發出強烈季候風信號。超強颱風襲港期間，本港郊野公園不少樹木折斷，漁護署昨派員清理，又檢查鄉郊設施及山徑的安全，該署呼籲市民，颱風後不要立即行山，以策安全。

昨一度發強烈季候風信號 天文台於昨日凌晨4時20分，取消所有熱帶氣旋警告信號；而一股東北季候風正影響中國東南部，本港昨日初時離岸及高地仍吹強風，高地間中達烈風程度。天文台於昨日凌晨4時21分發出強烈季候風信號，平均風速每小時超過40公里，至昨日中午12時45分取消。

此外，澳門氣象局在昨日早上8時取消所有熱帶氣旋警告信號。隨着摩羯遠離，預料澳門風力逐步緩和，但受摩羯外圍雨帶影響，澳門昨日仍然間中有驟雨及雷暴，展望下周初期開始轉受高空反氣旋影響，天色逐漸好轉，下周二及周三天氣酷熱。