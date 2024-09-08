6大主題宣傳網絡安全

【本報訊】網絡安全宣傳周暨同樂日昨日舉行啟動禮，即日起至本月15日在荃灣愉景新城舉行。創科工業局局長孫東在啟動禮致辭時表示，宣傳周將分為6大互動主題，令市民可以更清晰了解到網絡安全的重要性，以及如何保障自身網絡安全。

香港生產力促進局總裁畢堅文表示，生產力局一向重視創新科技的發展，和培養本地人才，而要令創科水到渠成，網絡基建和安全同樣十分重要。同時，與網絡安全相關的行業也正處於發展期。畢堅文預告，今年11月HKCERT將會舉行網絡安全旗艦活動，呼籲年輕人積極參與。

全城參與 提高保護意識 孫東表示，此次設置6大互動遊戲，主題貼近生活，讓各個年齡段的市民輕鬆認識網絡陷阱和網絡安全知識。維護網絡安全是長期工作，需要全城參與，希望能通過活動提高市民的保護意識，營造更高效的網絡環境。

此次網絡安全宣傳周暨同樂日將會有「打工仔的釣魚日常」、「網購唔中伏」、「秒捉AI黑客」、「SET好秘密保平安」、「識破網絡陷阱」及「防避公共WI-FI陷阱」6大互動遊戲主題。