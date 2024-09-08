網騙4周錄1652宗 購物佔逾千最嚴重

遊戲平台以「假」亂真 慎辨別小心課金 網絡詐騙案層出不窮，執法部門昨公布數據顯示，在過去4個星期共錄得網絡詐騙案件總共1,652宗，當中網絡購物騙案逾千宗，佔比最多，其他網絡騙案包括求職騙案、裸聊騙案和網上遊戲騙案等。執法部門提醒，很多虛假的電玩遊戲買賣網站與真實網站有極高相似度，市民需要仔細辨別。

數據顯示，過去4個星期共錄得網絡詐騙案件總共1,652宗，當中網上購物騙案共有1,012宗，主要以各種門券，例如演唱會門券、主題樂園門券及機票等佔最多，達到250宗。其次，網上求職騙案錄得361宗。裸聊騙案錄得239宗及網上遊戲騙案有20宗。

對於網上遊戲騙案，執法部門表示，偶爾會收到查詢指，網絡上有很多電玩遊戲買賣的網站，玩家可以通過網站買賣虛擬遊戲角色和武器等。但假的遊戲買賣網站通常與真實網站有很高的相似度，令人難以分辨。

籲用「域名搜尋工具」查真偽 執法部門建議，一般假網站存活時間不長，可以在網上使用「域名搜尋工具」（Domain tools）以查詢該域名的創造日期，假如域名是短期內創建，便需謹慎考慮其真實及合理性。其次，「假遊戲網站」常以假冒「真遊戲網站」方式騙取信任，「假遊戲網站」亦會將「真遊戲網站」的圖文逐一複製，以假亂真，所以交易前，在網上搜尋是否有同名網站。

此外，大部分受害人在過數後，未能收到商品時，才會發現互聯網上有其他受害人討論相關「假遊戲網站」及網址。因此，建議買家在過數前可以在網上嘗試搜尋相關網站及網址的資料及評論。