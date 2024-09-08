大館第四座 倡改建有蓋開放空間

【本報訊】俗稱「大館」的中區警署建築群，其中第四座已婚督察宿舍在2016年5月發生部分倒塌後未能復修，需要被拆卸。香港賽馬會近日向古物諮詢委員會提交最新文件，計劃以「現狀保存」概念為基礎作活化，建造一個永久有蓋開放空間，用作表演藝術場地、擺放公共藝術及雕塑裝置等。古諮會將於周四（12日）開會，討論馬會所提交的建議。

中區警署建築群由前中區警署、前中央裁判司署及域多利監獄組成，並於1995年被列為法定古蹟，其後由馬會與政府以合作夥伴形式活化成現時的「大館」。

文件指出，馬會在展開第四座更新復修方案的前期工作時，發現部分現存的建築構件狀況脆弱，同時多次檢測到建築物的移動超出可接受範圍，經國際專家評估後，決定要移除有欠安全的建築構件。

重用回收材料建座位區 而今次新的活化計劃，是活化第四座餘下的部分，包括在頂篷下創造公眾開放空間，成為檢閱廣場延伸的遮蔽空間，供公眾人士使用，並成為發展藝術文化人才、學習社區歷史和文化古蹟的重要平台；並且建議重新運用由建築群回收的合適材料，建造階梯式的平台座位區，保留與建築物過去的實際聯繫。