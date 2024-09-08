公營屋幸福設計 詳細指引周四出爐

【本報訊】政府在2022年《施政報告》首次提出「幸福設計」指引，以改善現有公營房屋的公共設施和未來公營房屋的規劃及設計。房屋局局長何永賢昨日表示，周四（12日）會舉行研討會公布詳細「幸福設計」指引，而指引會在恒常支出內制訂及更新，毋須額外成本。她又提到，現時已將資助出售房屋面積「封底」，希望能滿足港人「住大啲」的願望。

房屋局和房委會推出的「幸福設計」指引，詳細解釋了8個幸福概念及衍生而成的超過50個幸福策略及170多個設計建議。何永賢表示，概念可分成4個組別，包括促進活力健康的綠色生活；跨代共融、樂齡安居；家社互聯，以及增值上流。她又稱，現有部分舊屋邨空間足夠，但設施老舊，制訂幸福設計指引時，除參考房委會多年來的工程，亦收集了居民及諮詢規劃師等意見。

納米綠置居將絕迹 她又指，現時為「提質」，資助出售房屋面積已封底，下年度不會再有少於26平方米的單位，新一期居屋的啟德項目仍有約180呎的單位，屬最後一批，未來少於26平方米的綠置居單位將會絕迹。

財政司副司長黃偉綸指，加上簡約公屋，未來5年公營房屋每年平均落成量為3.5萬個單位，有信心將輪候時間由2021/22年度的6.1年歷史高位，降至2026/27年的4.5年。