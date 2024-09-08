收1.1萬簡屋申請表 市區2290伙僧多粥少

首批元朗牛頭角明年上樓 當局：獲派應接受 港人居住難，政府近年力推簡約公屋協助輪候公屋多年的人士率先「上樓」，房屋局局長何永賢昨日表示，截至今年8月底，當局共收到約1.1萬份簡約公屋申請表，反應超出預期，鼓勵申請者如獲派單位就應該接受，又指申請人若選擇新界項目，入住機會較大，申請結果料年底可逐步公布。近期房屋局又推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，她稱希望透過津貼，能幫助紓緩市民對申請簡約公屋的疑慮。

首期簡約公屋快將陸續落成入伙。何永賢昨日出席電台節目時表示，迄今收到約1.1萬份簡約公屋申請表，形容反應熱烈超出預期，預計今年底可逐步公布申請結果。

指選擇新界入住機會較大 被問及申請者若不接受所獲派發的單位，是否代表沒有迫切需要？何強調，整個簡約公屋計劃是想給予最有迫切需要的家庭幫助，房屋局會將該申請者所獲派的簡約公屋單位，轉派發給其他申請者，但拒絕獲派單位後的申請者仍有機會輪候一般公屋，當局鼓勵申請者如獲派單位就應該接受。

何續稱，簡約公屋申請者選擇新界項目，其入住機會較大；若這次申請不成功，申請者也毋須重複提交申請表，房屋局會將申請表留下，相對高分的申請者仍會在隊伍較前位置，待日後2.6萬個簡約公屋陸續落成後，仍有機會以早前提交的資料獲得編配。

冀特別津貼紓申請者疑慮 另外，房屋局近期推出了簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，為成功獲編配簡約公屋並入住單位的居民提供一次性特別津貼，以協助他們更快投入新社區。其中入住新界簡約公屋項目的居民所獲津貼，是入住市區約雙倍，何表示原因是考慮到市民由市區搬遷至新界的費用較高昂，而且學童轉校亦需要其他開支，期望津貼有助紓緩市民對申請簡約公屋的疑慮，而訂立津貼水平時亦參考了過渡性房屋的相關資料。

首批簡約公屋位於元朗攸壆路，最快會在明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成，合共提供4,400伙。當中元朗攸壆路項目提供2,150個單位，租金最低可由740至1,420元。而牛頭角彩興路共提供2,290個單位，每月租金低至1,110至2,650元。