外勞揭遭剋扣工資 跨部門專組調查

【本報訊】建造業輸入近萬名外勞，近日爆出外勞遭剋扣工資，政府指，勞工及福利局副局長何啟明已聯同保安局、發展局、勞工處、執法部門與工會代表會面，懷疑違法個案會轉交執法部門跟進，政府亦會成立跨部門專責小組。有議員認為，勞工處和發展局應主動調查，並應設立申訴機制，如外勞可向勞工處的匿名舉報熱線作出舉報等，增加對中介公司的阻嚇力。

勞福局表示，輸入的勞工如懷疑個人權益受損，應立即向勞工處舉報，處方會嚴正處理每宗投訴，包括匿名投訴，勞工督察亦會主動巡查工作場所，僱主如違反法例，除了會被檢控外，亦會被施加行政制裁，包括撤銷已發出的輸入勞工批准或配額，甚至會被拒絕審理相關申請方提交的輸入勞工申請。

籲設申訴機制 承辦商直接簽約 議員林振昇認為，若承辦商與外勞直接簽約，直接向他們支付薪金、提供住宿是最理想的，他提及中介和管理公司可能是集團式經營，而外勞相對弱勢，難以捍衞自己的權益。

發展局關注近日工會接獲輸入勞工反映遭受不公平對待。強調輸入勞工與本地勞工同樣受香港勞工法例的保障。「計劃」下亦清晰要求僱主須遵守相關規定。港府呼籲相關人士向政府部門舉報，當局定必嚴肅處理。