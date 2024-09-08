樓市下插 政策急煞 建造業外勞停批額

發展商工程萎縮 地盤族就業不足 樓市插水、大型建設及住宅物業紛減慢發展步伐，有大型建築師行要求員工放無薪假，建造業更開始失業率飆升。政府昨日宣布，第5輪輸入外勞計劃中，發展局決定建造業將不批出配額，即暫不再輸入建造業外勞。不過，香港建造業總工會透露，由於私人工程減少，預計未來一至兩年內建造業工人、工程師等均要面臨「冇工開」困境，工會此前多次呼籲政府「煞停」輸入外勞，以免工人飯碗不保，惜未見回應，昨日的決定實屬「遲到總好過無到」！他們促當局盡快推出更多項目，彌補私人市場的空缺。

建造業失業率已升至4.3% 建造業就業環境迅速變差，由失業率及開工不足數據亦可發現，今年5月至7月，一般失業率低至3%，建造業失業率已升至4.3%；就業不足率更惡劣，去年8至10月建造業的就業不足率3.2%，今年5至7月已升至4.2%，當中「樓房裝飾、修葺及保養」就業不足率更高達7.5%，而同期一般就業不足數據低至1.2%。

過去一年的建造業就業數據，反映了政府自去年7月啟動輸入建造業勞工計劃的就業環境，政府去年決定分階段輸入1.2萬名建造業勞工，至第4輪計劃後，連同「補充勞工計劃」之前已批准的703個配額，已批出輸入9,731名外勞，餘下配額按理還有2,269個。

不過，孫玉菡前晚宣布，發展局決定第5輪輸入外勞計劃將不批出建造業的配額，孫指，當局處理申請時會審視申請人有否按政府要求，由於行業人力需求低於建造業議會於去年發表預測未來數年行業整體短缺約二萬至4萬名，為確保本地工人及輸入勞工的僱傭權益得到充分保障，當局適時進行檢討。

促推更多公務工程 舊樓維修 香港建造業總工會理事長周思傑表示，現時市道疲弱，私人工程減少，預計未來一至兩年內工人、工程師等均要面臨「冇工開」問題。按工程工序分析，目前進行釘板、紮鐵、落石屎等前置工序的工人不少已面對開工不足，而後期負責泥水、「風火水電」等工人相信亦會逐漸受到影響。

周坦言，經濟差，工程少是本地工人開工不足的主因，當私人工程減少，而引入的外勞又主要負責公營工程，變相令本地工人做公營項目的機會減少。政府暫停輸入建造業外勞，對業界有一定幫助。更重要的是需要推出更多公務工程、舊樓維修等項目，填補私人市場的空缺。他又指出，建造業內長年存在人手問題，經濟好時業界缺人要「搶人」；經濟差時工人冇工開轉行，又會缺人。政府有需要改善市場，例如增加對工人的培訓，讓「中工」可以變成「大工」等，要吸引年輕人入行，為業界帶來新血。

業內制度千瘡百孔 促源頭解決 議員黃國亦指，由於本地工人出日薪，而外勞薪酬以月薪計算，令公司將更多工作分配給外勞。不過，外勞亦面對不少苦況，有人透過計劃來港工作，卻被剋扣工資、濫收各種培訓及中介費用，甚至只做幾個月就被解僱，所有費用血本無歸。然而，由於他們不想惹事、怕麻煩，亦不願出面指證相關公司，令問題往往不了了之。

近月不斷有工人於各地盤拉橫額追薪，黃國就表示，雖然相信《建造業付款保障條例》很快就會通過，但業內仍有源頭問題需要解決。建造業判上判，工人被拖糧；招標價價低者得，令承建商將職安標準降低等，屬於業界制度上的問題，政府必須從源頭着手解決。

樓市不景，建造業失業率、就業不足率高企。 市道差，私人工程減少，本地工人面對外勞「爭飯碗」問題。 建造業輸入外勞計劃最多工種一覽