舒適堡全線結業 執笠潮令人心寒

高官成日強調香港經濟正逐步向好，勢頭料會持續，即使有店舖結業，市面吉舖湧現是處於「轉型期」、「洗牌期」；政府亦會竭盡全力「拚經濟、惠民生」。然而，疫後經濟復甦確實不如預期，樓市下跌、股市不振，無論政府搞了多少場盛事、夜繽紛，根本挽救不了疲弱市道，尤其北上消費成大趨勢，更打沉本已死氣沉沉的零售、餐飲、酒店行業。如今，連有38年歷史的連鎖健身及美容中心「舒適堡」昨日突然發出通告，表示暫時全線結業，以待重整業務云云。

消息一出，有網民在「聲討群組」大吐苦水，有要求退錢、還公道！而「內幕消息」亦滿天飛。舒適堡通告稱是「重整業務」，指新投資者承諾繼續為客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排。達成共識後，有關分店將即時重開提供服務。

據舒適堡網頁資料所述，集團在1986年於香港開辦第一家瑜伽健身中心，迄今已設立23家分店，業務遍布全港，分店佔地總面積超過80萬平方呎，擁有逾50萬名客戶。可見它確曾有過光輝歲月！港人近幾年流行健身，追求喼弗，曾幾何時這些健身中心開到如便利店，「梗有一間喺左近」。之但係，有些教練為生意，無所不用其極，呃人入會，連學生哥、老人家也不放過，是以常見有因會籍問題而產生糾紛，或被迫買昂貴療程而鬧上差館。像舒適堡這麼悠久的連鎖健身名店，一旦全線結業，自然更是小道消息如潮水湧至。是真？是假？暫時還是姑妄言之，姑妄聽之。

資料顯示，早前網上流傳有「舒」字頭為名的健身中心美容部欠供強積金，其後積金局表示，確認舒適堡未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，欠約300萬元，並透露有3人向積金局投訴。而勞工處亦對事件表示關注，呼籲僱員若被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處提供資料。

舒適堡官方網站昨日發出的通告，也道出了一些經營的無奈，如一開頭便指出「自4年新冠疫情過後，雖然香港經濟環境逐漸改善，但若干分店的業主仍維持高企租金。」誠然，昂貴租金也許是壓垮舒適堡最後的一根稻草！觀乎零售、飲食業何嘗不是如此？2024年上半年全線結業的品牌多的是，像時裝品牌Bershka與Pull&Bear；飲食業如大渣哥茶記、別府九州拉麵、加藤屋等。此外，有些大灣區食肆名店來香港開分店，不少亦敵不過貴租，短短幾個月乘興而來，敗興而歸的亦不少。

有關通告最後幾句甚惹人神傷：「舒適堡」陪伴各位38個寒暑，一同見證香港經濟盛衰，無奈未能陪大家走到最後，這實在是一個萬分無奈的痛苦抉擇。事實上，翻查資料，舒適堡上月仍然推銷「永久會籍」及「10年會籍」，一味吹噓收費如何相宜，一個字就係「抵」！如今一個屈尾十就全線執笠！今時今日行行嗌救命，見到滿街吉舖，夜晚九時後油尖旺、銅鑼灣、灣仔人影淒清，大家相信會有「永久會籍」？洗牌期後會胡出「大四喜」嗎？