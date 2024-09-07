冰鑑春秋：柯文哲將成蔣渭水？

柯文哲被法官下令羈押禁見，成為台灣第一位被搜索羈押的在野大黨領袖。醫師沈政男認為，在民進黨如此粗暴的政治追殺下，柯文哲將浴火重生，走出看守所之日，將化身成21世紀的蔣渭水。

蔣渭水何許人也？他生於台灣日據時代，卻懷有強烈的中國情懷，畢業自台大醫院前身的台灣總督府醫學校，除了行醫救世外，還積極推動台灣公民自主，成立了台灣同化會、台灣文化協會與台灣民眾黨等組織，除了向國際控訴日本人的暴行外，更認為「要救台灣，非先從救祖國着手不可」，加入中國同盟會台灣分會，除了支持辛亥革命，還曾想刺殺禍國殃民的袁世凱，是台灣社會對抗日本與民族自決運動的重要領導人物。

沈政男醫師之意，顯然是認為柯文哲只要挺過這一波磨難，就會苦盡甘來，獲得更多台灣人的愛戴，領導對抗民進黨的統治。

然而雖說都是醫師出身，柯文哲也始終將自己比擬為蔣渭水，但兩人實際上根本截然不同！蔣渭水為了對抗日本人，一生被捕十餘次，四處結交盟友、散盡家財，受到朋友與支持者的愛戴，病逝後的「台灣大眾葬」，更讓日本人高度緊張，被譏為「死渭水嚇破活總督」，至今仍傳為佳話。

柯文哲儘管也受到許多年輕人的喜愛，但立場搖擺不定，人和更一塌糊塗！政治光譜上他從自稱墨綠轉向白色，從政10年樹敵無數。而自從政初期的MG149案到現今的京華城等5大案，竟都與金錢扯上關係。柯本人更因競選總部的一筆爛帳、想買上億元新台幣豪宅、拿兒子人頭設公司與用選舉補助款買私人商辦引起非議，和死後幾乎孑然一身的蔣渭水豈可同日而語？柯文哲不可能成為蔣渭水，只會是台灣政壇的一個過客而已。