筆下風雲：無懼封鎖 問題解決

中國消費者當年「賣腎」也要追求的iPhone手機，現時在內地的銷情已大不如前，頭5位最受歡迎的手機品牌全是中國自家品牌。今時不同往日，隨着中國製造質素不斷提升，中國製造也愈來愈受歡迎，不僅手機品牌受到內地消費者追捧，中國電器品牌在香港也有市場，以電視機聞名的TCL、各式家電都有涉獵的小米，均是價廉物美的代名詞。

這是中國國力飛升的明證，尤其中國有完善的生產鏈、物流鏈和銷售鏈，能夠將生產成本降低。事實上，中國製造也深受歐美人士歡迎，須知道不是人人有錢買貴價歐美產品，中國製造勝在便宜質優，市場自然會給出答案。

這些年，美國帶頭遏制、制裁、圍堵中國，不是祭出貿易戰、關稅懲罰，就是各式禁售令，晶片便是最主要一環。過去中國有「做不如買，買不如租」的走捷徑心態，也認為這是全球一體化、分工合作的體現，殊不知美國就是連中國租也不准租，對有威脅的中國企業提出種種扼殺手段，直到華為太子女孟晚舟也被莫須有罪名扣查，中國人不得不真正醒覺！靠人不如靠己，美國做得到，中國一樣做得到！

包括美國在內，不少有識之士都曾經提醒美國政府，中國崛起已成定局，是遏制不到的。與其遏制，不如合作，人人有生意做，何樂而不為？無奈美國政客已走火入魔，以為單靠美國霸權足以壓倒一切，但種種事實證明，美國勞而無功。今日是華為突破晶片封鎖，明日必有更多新技術橫空而出，美國禁制得了多少？最近傳出美國施壓日本，擴大對華輸出晶片的限制範圍，亦傳出中國必定報復，豐田即時表示憂慮，擔心中國不再供應生產汽車必須的礦物。今日的中國的確有底氣，無懼不合理打壓。