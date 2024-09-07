龍吟虎嘯：哈佛調查與成風謊言

1953年美國哈佛大學商學院為即將畢業的MBA學生問了一個問題：你是否有目標。結果是，百分之八十四的人沒有目標，百分之十三的人有目標然而沒有寫，百分之三的人書寫明確目標。10年後追蹤，百分之十三的群體平均收入，是百分之八十四群體的兩倍，百分之三的人總體表現比百分之九十七的高出10倍。

那年，耶魯大學也做了這項調查，答案相似，20年後追訪，百分之三的人的個人財富比百分之九十七的人加起來還多，然而多年後揭露哈佛、耶魯的這個調查「並不存在，研究數據也純屬杜撰」，不過這項調查的「引用率」極高，廣為傳播，成為著名的調查和學術研究「謊言」。更有趣的是「謊言」穿煲後，傳播更廣，很多人相信它有「勵志」的真實性，認為它有「正面意義」，「現實需要」令其如此強勁，乃至「不少關注學術，利用學術的人並不真的在意學術本身的真實性與可靠性」。

這種對「謊言」、「虛構」可以「利用」之風，早在美國社會、輿論、媒體、政壇、大學、政府機構、政客之間刮起，以至有美國前國務卿蓬佩奧在2019年4月在一所大學公開宣稱：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，我們有一門課程專門來教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀」。對蓬佩奧的撒謊、欺騙、偷竊「有功論」，全世界都斥其無恥，嗤之以鼻，鄙視其流氓無賴的嘴臉，可是，美國社會卻「泰然自若」。

事實上，在美國這個從「經濟基礎到上層建築」，從官府到民間共同建構的「謊言共同體」而言，由當過中央情報局局長的蓬佩奧講出這番毫不要臉的「驚世之言」，是一點不奇怪，而且「很有職業道德操守」的，其背後的「思想動因」、「意識形態」就是為了美國利益、霸權利益的推行，可以不擇手段、不講真假、不理善惡，「撒謊、欺騙、偷竊」天經地義，成為專門課程，洗腦系統——還捧之為「美國不斷探索進取的榮耀」！