兩男買賣銀行戶口斷正

【本報訊】本周三（4日），有警員在馬鞍山西沙路一帶巡邏期間，發現兩名男子形迹可疑，遂上前截停調查。警員經初步調查後，發現其中一名50歲內地男子，懷疑正向另一名35歲內地男子出售其個人銀行戶口以作非法用途，遂以涉嫌串謀「洗黑錢」拘捕該兩名男子，並把他們帶走調查。