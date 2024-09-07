瘋狂司機 曾撞死人永久停牌 超速兩倍等懲戒

4度入獄案底纍纍 故態復萌涉5罪 有危駕撞死人前科、因多次違反交通規則而被永久停牌的男子，前日又再故態復萌，趁颱風襲港之際違規駕駛跑車，沿屯門公路風馳電掣，當他狂飆至近汀九橋時，正在現場執法的警員偵測出其座駕超速兩倍，遂即時截停跑車。警員經調查後，揭發司機過往劣迹斑斑，最後以涉嫌「危駕」及「無牌駕駛」等罪名把他拘捕，案件今日提堂。

前日下午，執法部門在新界南總區進行反超速行動，期間偵測到一輛沿屯門公路駛至近汀九橋的跑車，以超越路面限速兩倍的速度高速行駛，嚴重影響其他道路使用者安全，警員於是截停該輛跑車。

拒供血液樣本測試 警員經調查後，發現該名姓黃（46歲）男司機，較早前曾因一宗「危險駕駛引致他人死亡」、「危險駕駛」及多次「停牌駕駛」而被永久停牌。而黃男亦未能通過快速口腔液測試，以及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時未有第三者保險」及「拒絕提供血液樣本作藥物測試」被捕。被捕人士已被暫控各一項上述罪名，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。

資料顯示，涉案男司機案底纍纍，過往至少4次鋃鐺入獄。2007年10月5日，黃男當時已干犯多達10次交通條例，並先後兩次因危駕，被判入獄3個月及4個月，以及停牌至2010年。惟黃男當日仍無視停牌，無牌駕駛一輛私家車，在柴灣大潭道追尾撞及一輛「綿羊仔」電單車，導致電單車女乘客陳美莉（26歲）墮地身亡，而且他在事故後未有停車，其私家車剷上安全島撞破鐵欄，再撞倒一名橫過馬路的休班救護員，繼而橫越3條行車線撞倒另一名途人。黃男闖禍後棄車逃去，事後在旺角亞皆老街一住宅單位被捕，他承認「危險駕駛引致他人死亡」等5項控罪，最終被判囚22個月2星期。

相隔10年後，2017年11月25日凌晨2時許，警員駕駛隱形戰車在青葵公路巡邏期間，發現時年38歲的黃男駕駛電單車左穿右插，超速飛馳，遂展開追截。黃男為擺脫追兵，驅車逃入葵涌市區，途中多次衝紅燈，並逆線狂飆約2.5公里，估計時速一度高達100公里。黃男慌不擇路，最後衝入勵敬懲教所，惟其座駕在斜路失控翻側，他在棄車逃走時被警員制服。警員經調查後，發現涉事電單車早前於元朗被偷去，遂以涉嫌偷車、危駕等6罪拘捕黃男。