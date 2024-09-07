5刀匪綁村屋男女 掠值80萬錶袋逃去

昨日凌晨8號風球高懸下，5名戴頭套的蒙面大漢，闖入大埔南坑村一村屋單位，亮刀指嚇及綑綁男女戶主後，繼而在屋內大肆搜掠，掠去多個女戶主珍藏的名牌手袋、名貴手錶、銀行卡及首飾等，總值約80萬元。賊匪得逞後駕乘私家車逃去，戶主夫婦待賊匪離去後自行鬆綁報案。警員翻查附近一帶「天眼」錄影，設法追緝在逃賊匪。

現場為汀角路南坑村一間村屋的地下單位。昨日凌晨零時許，8號風球正在生效，姓陳（49歲）男戶主與姓李（40歲）女戶主，坐於客廳梳化觀看電視節目。期間，5名戴頭套的蒙面大漢，突然闖入屋內聲稱打劫，其中一名匪徒更揮舞一把開山刀指嚇戶主二人。由於擔心人身安全受到威脅，陳氏夫婦見狀不敢反抗，匪徒隨即用膠帶把他們的雙手綑綁。

賊匪隨即在屋內「翻箱倒籠」大肆搜掠，最後掠去12個名牌手袋、兩隻名貴手錶、一張銀行卡及小量首飾等，賊匪得逞後不敢久留，迅速駕乘私家車往汀麗路方向逃去。事主夫婦確定賊匪離去後，自行掙脫綑綁並報案求助。

疑未鎖好大門 警員接報到場，根據戶主夫婦描述的賊匪特徵在附近一帶兜截，惜暫時未有任何發現。經初步點算後，戶主夫婦損失的財物約值80萬元。執法部門經初步調查後，把案件列作「行劫」跟進，遇劫戶主夫婦沒有受傷，毋須送院。

據悉，遇劫夫婦從事零售生意，不排除一時大意沒有鎖好大門，因此被5名賊匪有機可乘入屋行劫。該5名賊匪犯案時俱戴上頭套，操流利廣東話，其中一人身材肥胖，一人身材強壯，約1.8米高，其餘3賊匪則身材瘦削，約1.6米高。賊匪劫走的名牌手袋相信為女戶主的私人收藏，與其業務無關。