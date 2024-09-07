功夫茶今晚強勢登場 探討YouTube「黃禍」亂象

【本報訊】萬眾期待，《東方日報》（下稱東方）經典欄目《功夫茶》影像化重出江湖，約定今晚和大家「擺龍門陣」，一起「飲杯茶，傾餐飽」。《功夫茶》節目論盡港事國事天下事，全方位零禁區，言人所不敢言，想人所未曾想，言論一針見血、鞭鞭有力，包你愈「嗒」愈有味，回甘無窮。

首集請來周浩鼎同掃淫風 首集《功夫茶》請來立法會議員周浩鼎，探討YouTube「黃禍」氾濫，荼毒青少年。周浩鼎日前響應東方號召掃淫風，向政府當局提出書面質詢，打響立法會向YouTube「黃禍」宣戰的第一槍，也是迄今為止「孤獨的一槍」。市民不禁要問︰其他80多位議員，難道不用負起保護青少年的責任？立法會內難道真的「更無一個是男兒」？抑或有何「難言之隱」？對此周浩鼎有深入剖析。

《功夫茶》不脫敢言作風，繼續為民發聲，各位萬勿錯過！大家有何話題想一起探討，又或者有獨到勁爆觀點不吐不快，歡迎致電：3600 3600，或WhatsApp 6500 6500，讓《功夫茶》替你「辣一辣」。