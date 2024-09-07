東呼即應：強擠乳牛易發炎 飲奶恐惡菌感染

東呼即應揭養殖場不人道 累市民下瀉上吐 本報近日頭版報道「水務署拒供致癌物數據 港人難放心飲水」，踢爆署方拒公布致癌物全氟和多氟烷基物質（PFAS）具體含量，事隔一周終公布數值。不但食水安全令人憂心，飲奶是否健康亦存疑問。母牛淪為產奶機器，不斷擠奶受傷而患炎症，澳洲等地部分女士不敢飲牛奶，改飲豆奶等奶製品。《東呼即應》拆解相關疑問，有醫生指若廠房環境衞生差，牛奶易有細菌，人飲用後會引致腸胃炎、上吐下瀉。有專家分析牛隻患乳腺炎的成因；有營養師剖析患有乳糖不耐症的人士，不適宜喝牛奶，建議進食帶骨的魚乾、蝦米仔、沙甸魚等，可以補充鈣質。

近年有研究發現長期大量喝奶會帶來健康風險，美國一項研究指每日有飲牛奶習慣的婦女患乳癌風險較高，日均攝入量愈高風險亦更高，專家認為這個現象或者與牛奶含有激素有關。雖然專家強調上述研究純屬觀察性質，未能斷定飲牛奶與患乳癌的因果關係，不過現在更多人注重飲食多樣化，不再將牛奶當水飲了。關於牛奶是否健康，人類是否適合飲牛奶這個話題，亦已討論很久。

機械受污染孳生細菌 家庭醫生林永和指出，金黃葡萄球菌可在四肢皮膚及面部和鼻孳生，假如工作人員衞生習慣不佳、廠房機械受污染，擠奶過程或會將細菌帶進乳牛的乳腺及乳房內，引致細菌感染。他補充，其他牛隻亦有可能因此被交叉感染。林又指飲用帶菌的牛奶可導致感染金黃葡萄球菌，或李斯特菌、霉菌等其他細菌，引致腸胃炎、上吐下瀉的風險。

近年不時有黑心養殖場以強迫懷孕等不人道手法令乳牛產出牛奶，更有機會引致乳腺發炎的情況。食品安全聯盟主席劉樂庭表示，擠壓乳房的機器若操作不當，可能令乳牛的乳房受到損傷、受細菌感染。他指要在健康良好的成長環境、調整擠奶時間頻率，能減低患乳腺炎的機會，以及生產出高質素、衞生和安全的牛奶。

除了奶牛本身的健康外，以不同方式消毒牛奶會影響存放時長及方式。劉樂庭指出，以巴士德消毒法消毒的牛奶須放在攝氏2至8度的環境，而且時間一般不超過一星期；高溫消毒的牛奶經包裝後可擺放數個月，但最終須視乎不同生產商及最佳食用日期。

專家倡魚乾蝦米補鈣 但乳糖過敏或乳糖不耐症人士，飲用乳製品會引致一系列腸胃問題。香港營養師學會認可營養師吳耀芬說，人類每天需要約一至兩杯牛奶或一些奶類代替品，例如芝士、乳酪、或豆腐等亦可以補充足夠鈣質。她說如想改善乳糖不耐症，可以由最初少喝或少吃奶類食物，由小分量開始慢慢適應增加。她又指，這些人士可飲用乳酪之類一些較低乳糖的乳製品，因為益生菌可以消化乳糖、令人更容易吸收其他鈣質的來源。

她補充，連骨、連殼吃的魚類或海產類，如魚乾、蝦米、沙甸魚連骨、多春魚連骨，都可提供足夠鈣質；全素食者可以選擇硬豆腐、深綠色蔬菜，或加鈣麵包、玉米片、加鈣豆奶等加工食品。