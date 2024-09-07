大灣區增至9院可用醫療券

【本報訊】「長者醫療券大灣區試點計劃」再擴展服務，廣州市中山大學附屬第一醫院南沙院區及東莞東華醫院即日起可使用醫療券，令大灣區內可以使用香港長者醫療券的服務點增至9個。而醫健通流動應用程式中的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」新功能，同日起擴展至早前已經開展「試點計劃」的中山大學附屬第一醫院和中山陳星海中西醫結合醫院，便利香港市民安全地跨境使用電子健康紀錄，以獲取更連貫的護理服務。

醫健通兩功能擴展至兩院 在中山一院南沙院區，醫療券適用於14個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科（待投入服務）、皮膚科、康復醫學科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心及急診科。至於在東華醫院，醫療券則適用於內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、急診醫學科、全科醫學科、臨床營養科、中醫科、健康體檢科、皮膚科、康復科及臨床心理科共14個指定科室的門診醫療護理服務。

隨着中山一院南沙院區及東華醫院開展相關安排，連同香港大學（港大）深圳醫院及其華為荔枝苑社區健康服務中心的一院兩點，合資格長者可使用醫療券的大灣區服務點增至9個，當中包括早前已開展安排的5間「試點計劃」大灣區醫療機構，即廣州市中山一院、中山市陳星海醫院、深圳市的深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部。