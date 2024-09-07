好拍檔人力資源涉違規 遭撤回平安卡課程認可

【本報訊】好拍檔人力資源有限公司因違反開辦課程的批核條件，遭撤回舉辦「平安卡課程」認可。勞工處昨日表示，有關公司今年7月舉辦的兩個班別的課堂中，出現多項違規情況，包括授課時間不足，其中一班更由未獲核准的導師授課。經過詳細調查和搜證及考慮該公司和有關導師提出的解釋和申述後，認為性質極度嚴重，因此作出撤回認可的決定，而涉事導師亦同時被撤教授有關平安卡課程的資格。

21張平安卡被廢除失效 勞工處又提到，其導師均未依照規定的教案提供實習、更允許21位未完成實習的學員參加考試和頒發強制性基本安全訓練課程（建築工程）證明書（平安卡）。該機構應處方的指令，已收回及廢除其中15張平安卡，而目前尚未收回的6張平安卡亦已失效。

發言人強調，一直非常重視強制性安全訓練課程的質素，會按需要適時靈活調配人手進行特別視察行動，以監管認可營辦機構有否遵守課程的批核條件，確保訓練課程的水準，使工友獲得適當的職安健訓練及理解工作安全的重要。處方會繼續密切監察及優化認可營辦機構及其導師的質素，致力提升香港的職安健水平。