MWYO青年辦公室12‧15停辦 指已達里程碑

【本報訊】MWYO青年辦公室昨晚宣布停辦的消息，該組織指由2015年成立至今，過去9年的工作已達到階段性的里程碑，故決定在今年12月15日畫上休止符。

社會對青年議題愈益重視 該組織多謝一路上認識的年輕人，很高興能見證他們的成長歷程，期待與大家在不同崗位攜手貢獻香港社會發展。

該組織又提到，樂見近年社會對青年議題愈益重視，如政府重組民政及青年事務局並推出《青年發展藍圖》；加上不同規模和類型的青年團體相繼成立，帶動大眾熱熾探討青年需求，令他們得到更適切的支援及更寬廣的發展空間。

回顧過去，該組織表示有部分研究報告建議獲當局採納，甚至將社區項目元素融入各項計劃；與合作夥伴共同努力，提供優質的校內外服務；舉辦的論壇和工作坊令到青年的聲音被聆聽。期盼這些經驗和成效能傳承下去，助力各界共同推動青年發展。