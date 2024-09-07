路試輪候長 業界指申訴署改善建議作用不大

【本報訊】申訴專員公署前日發表調查報告，指運輸署安排的駕駛路試輪候時間太長，又提出一連串的改善建議。駕駛教師協會主席黎文傑昨日在電台節目表示，要求考牌主任直接往駕駛考試中心出勤，以及周六加開路試名額的做法，作用不大；開設新考場的主張雖然可取，但或許要面對地區人士的阻力。

黎文傑指出，現時考牌主任需早上8時先到培正道的總部報到，聽取工作簡報後方前往各區的考試中心出勤，何文田的試場約8時45分開始路試，其他試場約9時左右。直接出勤無疑可省了一些時間，但考牌主任就少了聽取工作簡報的機會，而提早路試亦會同上班繁忙時間重疊，對考生不利。至於周六加開路試名額，他表示疫後運輸署曾作此安排以紓緩路試人龍，但主要是應付重考的考生，如現在突然提早考試日期，或令考生減少練習時間，會增加考試難度，況且很多年輕的考牌主任，不太願意周六上班。

提及目前駕駛路試的輪候時間，黎文傑舉例若於昨日完成筆試，也要輪候至明年3月尾至4月頭方可進行路試，排期約半年左右，但對比最嚴峻要輪候約330日，時間已稍為回落，然而跟運輸署承諾的82日，仍有一段距離。他指10多年前運輸署因應有報告指未有善用人手，從而沒有積極補充考牌主任退休後的空缺，後來市民對駕駛路試需求逐步增加以致積累不少輪候，至今難以消化。

新開考場或遇地區阻力 對於開設新考場的主張，他表示有些考場的情況已不合適路試，例如港島的掃桿埔，鄰近大球場之餘，附近亦有很多地盤。但如果署方在非繁忙地區建立考場，相信地區會有很多反對聲音，畢竟有人在該處學車、考車，都會加重該區的交通負荷。