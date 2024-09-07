違契謀利判囚 黎智英黃偉強上訴改明年1月訊

【本報訊】壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億元的將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，因而被控欺詐罪。兩人在區院受審後，在2022年被裁定罪成，涉及兩項欺詐罪的黎智英被判囚5年9個月，罰款200萬元，及被頒令取消擔任公司管理層等資格8年；涉及一罪的黃偉強則被判囚21個月。兩人均就判決提出上訴。法庭原本排期8月22日處理，但據司法機構網頁顯示，上訴聆訊現已改為在2025年1月14日上午10時開庭處理，預計需時兩天。

原定於8‧22處理 需時兩天 本案被告依次是黎智英（76歲）和黃偉強（61歲），兩人同被控一項欺詐罪，指兩人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。黎再獨自面對多一項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。

審訊時，法官認為，黎是力高及壹傳媒集團的主事人及決策者，且曾在租務文件及申請牌照文件簽署，不會不知道租契及牌照要求，判黎智英和黃偉強均罪成。

原審法官判刑時指，黎智英在案中有其重要角色，黎或日理萬機，但不應以此作為抗辯理由，否則簽署承諾或法定聲明等的措施便形同虛設。而案中有6項加刑因素，包括控罪橫跨約17年，力高在雙方簽訂正式租契前已搬進涉案處所，並得到一定的租金優惠及免被迫遷等無形利益；力高作為黎私人公司，相關安排使稅務上可享優惠，對黎有私人利益。且黎利用傳媒機構的「保護傘」下行事，在這保護傘下，令科技園不敢貿然行事，判黎智英入獄5年9個月，罰款200萬元，頒令取消擔任公司管理層等資格8年；黃偉強則判囚21個月。案件編號：CACC 223/2022