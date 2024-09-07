國泰A350壞引擎 歐航局下徹查指令

預防措施獲肯定 機隊修復日內完成 國泰航空早前發生全球首宗A350航機引擎零件故障。歐洲航空安全局（EASA）昨發出緊急適航指令，要求配備相關引擎的A350航機進行檢查。香港民航處表示，有關指令適用於國際間，所有營運中配備相關指定型號引擎的A350航機的航空公司。由於國泰早前已主動作出預防措施，因此已符合有關緊急適航指令的要求。國泰早前預計，旗下15架需更換引擎輸油管的A350航機，將於今日或之前恢復運作。

民航處表示，自周一（2日）接到國泰航空通知，當日較早時前往瑞士蘇黎世的A350航機發現引擎零部件故障後，一直積極與航空公司保持緊密聯繫，向其提出監管建議。民航處亦主動聯絡及通報相關單位，包括EASA，以及涉事飛機和引擎製造商等，協調國泰提供相關引擎零部件檢查結果及數據，周三（4日）曾與歐洲航空安全局進行線上會議，討論調查方向。

經民航處和國泰向有關當局提供事件調查和引擎零部件檢查資料後，EASA發出緊急適航指令，要求配備相關引擎的A350航機進行檢查。民航處強調，高度重視航空安全，會確保所有進出香港的A350航機，符合有關緊急適航指令的要求，亦會繼續與相關單位，包括EASA，以及飛機和引擎製造商保持緊密聯繫，密切跟進後續的調查進度和工作，適時作出進一步行動，以確保航空安全。

涉事航機全球86架營運中 空中巴士A350航機提供兩種型號，包括A350-900及A350-1000，而是次受EASA指令影響的，是載客量較大的A350-1000，全球現有86架航機營運中，佔整體A350航機的15%。據外媒報道指，營運最多A350-1000航機的首3位航空公司，分別為卡塔爾航空、英國航空及國泰航空。EASA指令要求航空公司在3至30日內，對A350-1000的引擎輸油管進行檢查。

國泰一架飛瑞士蘇黎世的航班於周一凌晨要折返香港，經檢查後發現該A350型號航機有引擎零部件故障，屬全球首例。國泰周三公布檢查進度指，旗下48架A350機隊當中，有15架需更換引擎輸油管，已修復當中6架，並可投入運作，預計其餘9架將於今日或之前恢復運作。為配合維修，國泰連日取消部分航班，於周一至今日期間，合共取消45對來回航班，當中絕大部分是短途航班，涉及目的地包括曼谷、新加坡、台北、東京及大阪等。國泰預期，毋須再額外取消航班。