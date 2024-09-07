醫健：醫健寶庫：接種肺炎球菌疫苗 增免疫力防感染

侵入性肺炎球菌感染由肺炎球菌引起，可導致肺炎、入侵血液、腦膜炎、腎衰竭甚至死亡。肺炎球菌有100多種血清型，而大部分嚴重感染由當中10至20種血清型引起。

5高風險群組倡接種 在本港，大多數侵入性肺炎球菌病皆由血清三型肺炎球菌引起。此症的發病率在約15年前引入13價肺炎球菌疫苗後有所下降，這是由於該疫苗可有效預防血清三型肺炎球菌感染。從2024年8月起，政府將提供新一代包含另外兩種血清型的疫苗——23價肺炎球菌疫苗，為嬰兒及65歲或以上長者等高風險群組免費接種或提供接種資助。除長者外，建議以下高風險人士額外接種23價肺炎球菌結合疫苗：

•曾患侵入性肺炎球菌感染、腦脊液外洩或植入耳蝸器人士

•患有慢性心血管病（除無併發症的高血壓外）、肺病、肝病或腎病的人士

•患有如糖尿病等代謝病，或體重指數30或以上的肥胖人士

•缺乏免疫功能，如無脾臟患者、愛滋病患者，或正接受癌症或類固醇治療的人士

•患有影響呼吸功能或處理呼吸道分泌物能力的長期神經系統疾病，繼而引致誤嚥風險增加或無法自理的人士

錯過初次疫苗接種的兒童，建議在1至5歲期間補種一劑疫苗。而5至65歲免疫能力正常人士，其天然免疫力足以抵抗肺炎球菌，則毋須接種疫苗。至於接受定期免疫球蛋白替代療法的患者，此療法已提供足夠保護，只要遵照醫生指示定期覆診，並按處方劑量和時間接受治療，就毋須接種肺炎球菌疫苗。

陸俊文醫生

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

兒童及青少年科學系臨床助理教授

香港大學李嘉誠醫學院