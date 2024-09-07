拆解蛋殼顏色迷思 啡白營養無差異

食安教儲存貼士 雪櫃屬最佳位置 雞蛋是現代人常用食材之一，不少人每天吃一至兩顆雞蛋，不過，坊間也對雞蛋存有不少誤解，如認為深色蛋營養好些、蛋黃愈深色愈佳等。食物安全中心指出，蛋殼顏色深淺並不代表營養價值的高低，而與不同品種雞隻所生的蛋有關，事實上，啡殼蛋與白殼蛋的營養成分不相伯仲。至於蛋黃，顏色深淺其實與雞隻飼料的類胡蘿蔔素成分有關，消費者選擇蛋時，應注意蛋的外殼是否有裂紋、有無蛋液漏出等。

蛋黃深淺與飼料有關 食安中心在網上指出坊間對蛋的疑惑，中心指，蛋殼顏色主要受雞隻屬哪一種類影響，至於蛋黃顏色深淺，則與雞隻飼料的色素有關，如果飼料含有較多類胡蘿蔔素，即一種天然存在於植物中的色素，像粟米、紅蘿蔔等均含有該色素，進食有關飼料後，雞隻所生雞蛋的蛋黃顏色就會較深，由於類胡蘿蔔素存在不少食物內，例如甜椒、甘筍、木瓜等，這些顏色不同的類胡蘿蔔素被雞吸收後，蛋黃便會呈現淺黃色至橙紅色不等。

中心又教導市民選購及儲存雞蛋的安全貼士，選購雞蛋要注意蛋殼外觀，外殼無裂紋、無蛋液漏出的有殼蛋較衞生、安全。至於家居存蛋，中心曾指，雞蛋容易腐壞，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長，延長保質期，因此雞蛋最好儲存在雪櫃。若將雞蛋拿出低溫環境，應盡量食用，否則溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，或有利微生物進入蛋內。

中秋將至，市民可能進食較多涉蛋的食物，如早餐有蛋、月餅有蛋等，再加上其他節令食品，中心呼籲市民均衡飲食。