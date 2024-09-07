11月開放 塱原生態公園慢走 體驗農耕深度遊

北部都會區計劃正全速開展，區內除有新田科技城等創科建設外，位於古洞、佔地37公頃的塱原自然生態公園定於11月開放公眾遊覽，公園分為農業區、生態區和訪客區，市民可免費進入。園內將有多項深度導賞活動、會舉辦野生動物觀賞團，市民亦可參加耕作等體驗活動。當局早前曾在公園發現極度瀕危的「禾花雀」，園內亦有濕地生境，望為候鳥長途遷徙提供補給站功能。

「塱原自然生態公園」是因古洞北及粉嶺北新發展區的餘下工程，將會引致約5.8公頃濕地的損失，政府根據環境許可證的要求而設立。土木工程拓展署和漁農自然護理署提交北區區議會的文件介紹了該公園的最新情況，塱原自然生態公園將劃3個管理區域，其中核心保育部分的生態區維持區內的生境多樣性，包括不同的濕田、水滋田、淺水池、沼澤，為野生動物提供合適的覓食、棲息及繁殖的地方。

成候鳥遷徙補給站 在工程進行期間，公園成為不少候鳥遷徙的補給站，包括極度瀕危的「禾花雀」，並發現黑翅長腳鷸、鐵爪鵐、和澳南沙錐在港出沒或繁殖。政府引述香港觀鳥會的記錄，指2019年年底以來，塱原的雀鳥數目在秋冬季平均增加約兩成至四成，黑翅長腳鷸和螞科鳥類等受關注雀鳥的數目都有顯著上升。

公園提供的公眾教育活動以濕地的功能及其保育為核心，包括在訪客區提供定點導賞，介紹公園設計耕作與濕地保育的關係。在農業區及生態區的深度遊導賞活動，則以預先登記方式舉辦，而在合適的季節，亦會舉辦不同的體驗式活動，例如野生動物觀賞團及耕作體驗，推廣濕地保育。

步行道近距賞濕地 用作生態友善耕作的農業區將租予農戶進行生態友善耕作，包括有機認證耕作。政府指這些農戶在發展公園前已經在塱原耕作，為配合公園自然保育目標，農戶需逐步減少使用非環保農藥及除草劑，以維持公園的生態價值。

至於提供訪客設施及用作教育活動的訪客區，設有步行道能方便公眾遊覽及近距離觀賞多樣的濕地生境。步行道貫穿於不同的生境，包括稻米田、淺水池、蘆葦床、荷花池及通菜田等，亦可經步行道前往不同的訪客設施，包括濕地廣場、觀鳥屋、休憩亭及塱原廣場。記者林隆輝