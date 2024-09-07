最強秋颱 料今第3次登陸

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布颱風紅色預警，超強颱風「摩羯」於下午4時20分在海南省文昌市翁田鎮沿海登陸，成為登陸內地的秋季最強颱風。當局預料摩羯晚上在廣東徐聞二次登陸，海南、廣東西南部、廣西南部等地將有特大暴雨。摩羯之後將移入北部灣海面，預料今日下午在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸，之後會快速減弱。國家海洋預報台昨發布海浪紅色警報，預計當日至今日南海北部將出現8到13米的狂浪到狂濤區，北部灣將出現6到9米巨浪。經三地會商，港珠澳大橋主橋昨日下午2時恢復通行。

傳海南停電 官方闢謠 目前海南島和廣東沿海部分站點已出現9級、接近10級大風，隨着颱風中心掠過，昨日晚上將迎來風雨最強時段，湛江、海口等地當晚將有11至12級災害強風。網傳消息稱，接到海南有關部門關於電力系統的通知，下午3時左右全島進入停電應急狀態，可能沒有電。海南電網海口供電局隨後闢謠，強調為假消息。

颱風伴隨暴雨，中央氣象台發布暴雨橙色預警，昨日至今日廣西東南部、廣東西南部及海南島等地有大雨到暴雨，其中部分地區有大暴雨，廣東西南部沿海、海南島中西部及北部的局部地區將有特大暴雨，降雨量達250至500毫米。此外，廣西北海市昨日亦啟動防颱風措施，包括停課、停工、停遊、停市、停駛，全市學校及校外訓練機構停止線下教學、訓練及戶外教學活動。潿洲島旅遊區亦全面啟動「5停」措施，潿洲島至北海的遊船航線停止運作。