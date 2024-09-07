機管局昨778航班升降 佔平日8成

【本報訊】超強颱風「摩羯」襲港，天文台昨午12時40分改發3號強風信號，機管局則在昨早已啟動「航班重新編配機制」，編配全日778班航班可在機場升降，超過平日運行航班的八成，盡快疏散被滯留香港的旅客。不少出行旅客昨亦提早到達機場，機場辦理登機處未見人龍，倫敦旅客Jones本身在港轉機前往澳門，惟現時需暫時滯留機場，他指剛完成了14小時航程，現時先休息一下，一會兒會再探索機場和考慮之後的行程，認為香港機場有不少休息的地方，對安排感滿意。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，由8號烈風或暴風信號生效開始至昨午期間，機場啟動了應對颱風的新措施，的士取籌系統亦已運作，機場整體運作大致暢順。

離港大堂秩序良好 機場離港大堂昨早秩序良好，有不少旅客在大堂休息等候，機場辦理登機處未見人龍，大部分旅客辦理登機的過程暢順，有不少旅客在大堂座椅休息，機管局亦另外於過渡層上設臨時休息區，提供座位和手機充電設施，又有加裝飲水機予旅客，方便旅客等候班機時使用。

旅客陳小姐就指其航班延遲了兩小時，不過該班是早機，就算延遲兩小時亦未算太遲。而另一位旅客黃小姐亦指其班機延誤一小時，由於航班目的地的方向沒有「打正」，所以很慶幸可以成功出發。

大灣區航空昨日凌晨宣布，受超強颱風「摩羯」影響，當日共17航班服務將作出調整，涉及東京、大阪、馬尼拉、曼谷、台北及首爾等航線，其中4個航班取消。而國泰航空則於昨午表示，國泰進出香港的飛機航班運作整體維持正常服務。