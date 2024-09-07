颱風下多項公共服務暫停 包括9‧6工務投標 延至後日截標

【本報訊】颱風期間，多項公共服務暫停。摩羯掠過後，受影響服務亦紛紛恢復，或公告延期時間，政府中央投標委員會及工務投標委員會亦將宣布，由於熱帶氣旋影響，原定需於昨午12時放入「政府總部投標箱」或「工務投標箱」的投標，截標時間延至下星期一（9日）中午12時。

考評局將原定於昨日上午及下午舉行的國際及專業考試改期，詳情稍後會再作公布。8號風球來襲，司法機構宣布所有法院和審裁處聆訊延期，原定於昨日出庭而受8號風球影響的人士，包括陪審員，須於本月九日上午9時30分到達法庭。

另外，政府在8號波期間關閉了除美沙酮診所外的所有衞生署診所，而醫院管理局轄下，除公立醫院急症室外，所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務亦暫停服務。所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位同樣暫停開放。至昨日下午天文台改發3號風球後，相關服務亦逐步恢復正常。