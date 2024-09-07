摩羯強勁風速 僅次山竹紀錄

中環每小時139公里陣風 各區塌樹共119宗 吹襲本港的超強颱風「摩羯」是今年首個8號風球，天文台指，摩羯亦是有紀錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋。摩羯風力昨日逐漸遠離本港後，天文台於12時40分改發3號強風信號，大批打工仔亦在午間重踏上班路，港鐵、巴士交匯處人頭湧湧。截至昨午12時30分，消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署合共收到119宗塌樹報告，渠務署則確認一宗水浸個案，及有一宗山泥傾瀉報告。風暴襲港期間，有5男4女在風暴期間受傷而前往公立醫院急症室求診。

午間改3號 網民鬧爆天文台 摩羯挾超強颱風之名來襲，「8號波」生效時間近18小時，打工仔享半日假期後，中午後已要匆匆忙忙趕返工，有人鬧爆天文台，也有人斥摩羯不符超強颱風之名。天文台表示，據初步分析顯示，摩羯的中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，屬有紀錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風「威馬遜」，且與2023年的超強颱風「蘇拉」並列。初步數據亦顯示，中環碼頭前晚（5日）曾錄得約每小時139公里的陣風，僅次於該站在超強颱風「山竹」及超強颱風「蘇拉」襲港期間錄得的紀錄。

而天文台在摩羯中心附近錄得超過每小時160公里的近地面風速，而探空儀原始數據錄到的最低氣壓為930.5百帕斯卡（離海面約31米），顯示摩羯達超強颱風水平。

上班族逼滿公共交通工具 摩羯雖逐漸遠離香港，但其環流仍大，與其相關的雨帶仍然影響本港，晚上7時15分，天文台發出黃色暴雨警告，指本港廣泛地區將會錄得每小時30毫米雨量紀錄。由前日至昨午，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，當中大埔更錄得超過100毫米。

昨午約1時，天文台改發3號強風信號未幾，多區巴士站、港鐵站均大排長龍，雖然公共交通工具已加密班次，惟每班車仍被一眾上班族「逼爆」。市民對天文台今次表現亦各有看法，有指今次天文台已提早作出預警，市民有充分時間應變。

天文台預測，摩羯會於今日初時影響珠江口一帶，續為本港帶來狂風驟雨，初時雨勢有時頗大及有猛烈陣風，預料今日大致多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。今日氣溫介乎攝氏26至30度。濕度則介乎百分之75至95。

塌樹枝砸Tesla大銀幕釀2傷 另昨下午約4時半，一輛Tesla電動車沿赤柱環角道往佳美道方向行駛，當駛至龍德苑對開，路邊一棵大樹上一條約5米長樹枝突然塌下，擊中電動車車頂及車頭擋風玻璃，玻璃應聲爆裂，碎片更飛彈至車廂內。姓黃（56歲）女司機慌忙停車，她與身旁的17歲兒子俱手部被玻璃碎片濺傷。