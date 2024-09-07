舒適堡欠300萬積金供款 50員工求助勞處 部分涉欠薪

【本報訊】連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業，旗下員工生計大受影響。有工會成員昨日陪同約50名舒適堡員工往勞工處求助，據知，員工分別涉被欠薪及拖欠強積金。積金局證實，「舒適堡」未為約740名員工繳交今年6至7月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約300萬元。勞工處則表示，正積極跟進有關情況，呼籲受影響僱員主動聯絡處方。

香港康樂體育專業人員總會、香港健體專業人員總會及工聯會議員指出，昨日工會成員與約50名舒適堡員工到勞工處。工會呼籲僱主應妥善處理員工欠薪問題，讓員工勞有所得；又提醒工友做好準備應對，請將一切相關僱傭文件備存好，包括僱傭合約、糧單、更表、強積金報表。

迄3人向積金局投訴 積金局則稱，今年7月起接獲3名員工向積金局投訴，拖欠今年6至7月份的強積金供款及附加費，而今年8月份的強積金供款日為9月10日，如舒適堡未能於供款日作出供款，局方會適時採取適當的法律行動。積金局強調，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

勞工處亦指十分關注事件，正積極跟進有關情況，聯繫公司管理層，要求公司須按《僱傭條例》及僱傭合約條款妥善處理員工事宜。