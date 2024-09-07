「執笠」早醞釀 眾苦主稱不感意外 共花5萬擁永久會籍：當投資跌咗

【本報訊】舒適堡暫時全線結業令大批會員「中伏」，本報接獲苦主報料指對於消息均不感意外，並指結業情況醞釀已久，有已參加5年會籍的會員計劃轉投24小時營運的健身室；亦有人數年前參加永久會籍，前後投入達約5萬元，無奈稱：「預咗，當投資跌咗！」

硬銷手法嚇怕會員 參與該健身中心已逾5年的會員王先生表示不感意外，並指早前已聞說有關傳言，加上該公司近日拖欠大批員工強積金供款，故對此結果有心理準備。他又稱，目前正考慮轉為參加其他24小時營運的健身室，直言：「貴係貴啲，要成500蚊一個月，不過開放時間搭夠，最重要冇Hard Sell（硬銷）」。

他續指，當初參加舒適堡會員不足一年，已被職員推銷教練計劃。如同坊間傳言或新聞述說般，對方先致電以身體檢查體驗日為名，由一名教練及另一名職員推銷價值數萬元的健身計劃，且過程均在一個由膠板劃分出來、狹窄的會議格進行，兩名教練及職員則擋在開放式的出口進行硬銷，王先生最終簽下近兩萬元的健身計劃才得以脫身。

王先生直言對舒適堡內職員的推銷手法已有應對經驗，每逢遇到推銷便會直截了當地明言拒絕，加上電話會設置將陌生電話靜音，免除電話推銷的滋擾。另在運動期間亦有不少在場教練意圖推銷健身計劃，王先生則會戴上降噪耳機並設置完全隔音，免除被搭訕硬銷的機會。

另一會員陳先生表示：「預咗……」並指舒適堡暫時結業其實已醞釀約一年。陳先生在兩、3年前以逾兩萬元簽下永久會籍，加上再之前投入的款項，總數達約5萬元。