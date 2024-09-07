貴租洗劫 舒適堡全線暫時結業 50萬會員遭殃

指白武士承諾找數 提供客戶餘下服務 經營38年、一度稱霸本地健身界的連鎖健身及美容中心「舒適堡」昨日宣布暫時全線結業！這個擁有逾50萬客戶的公司解釋，高昂租金衝擊經營，「無奈未能陪大家走到最後」，現待重整業務，又稱有新投資者會繼續為客戶免費提供餘下服務，但沒透露白武士身份。「舒適堡」多間分店昨已大門緊鎖，海關人員則到分店大閘外張貼通告，稱已介入調查。消費者委員會至昨午已接獲34宗相關投訴，涉及總金額逾190萬元。

港島3分店大門緊閉 灣仔店「鎖𨋢」 「舒適堡」昨日在官網公告，自4年新冠疫情過後，雖然香港經濟環境逐漸改善，但若干分店的業主仍維持高企租金，「舒適堡」陪伴顧客38個寒暑，一同見證香港經濟盛衰，無奈未能陪大家走到最後，形容「是一個萬分無奈的痛苦抉擇。」暫時全線結業後，公司重整業務後，有新投資者承諾繼續為「舒適堡」的客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排，達成共識後，有關分店將即時重開提供服務。

會員狠批臨拉閘仍游說簽卡續會 消息傳出後，該公司不少會員分享公司異常，指上月底網上已流傳該店經營環境不佳，積金局亦證實公司拖欠740名員工6月及7月強積金，部分分店又停止了一些設施等。本報記者昨到3間「舒適堡」港島分店巡視，均大門緊閉，灣仔店甚至被「鎖𨋢」，無法到達該店樓層，後樓梯亦遭上鎖，由大樓對出行人路看過去，部分窗戶以白板等遮蓋，店內無人、漆黑一片，器材也沒有啟動。有「舒適堡」會員批評該公司在全線拉閘前不久仍游說顧客續會、簽卡，也有人月前才購下過萬元會籍服務，自感被「割禾青」。

消委會迄接34宗投訴 涉額逾190萬 下午4時許，有海關職員到太古康怡分店貼上告示，指正就結業事件展開調查。由於太古康怡分店位處商場內，不少市民在海關通告張貼後駐足觀看，在記者逗留的30分鐘內，已有數十人查看通告。消委會則稱，高度關注事件，截至昨午4時，共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額1,902,575元，平均每宗個案涉及金額逾5萬元。消委會促請有關商戶盡快主動聯絡受影響的客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排，又指會密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

消委會指，得悉有關商戶的通告聲稱，新投資者承諾會繼續為客戶免費提供餘下未使用的服務，促請有關商戶盡快公布如何使用未兌換服務之後續安排；並提醒消費者先準備好相關消費交易紀錄，例如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，方便跟進和處理。

海關則呼籲已向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。於接獲市民投訴後，海關會根據資料展開調查，部門亦會繼續密切監察情況。如發現有商戶違反《商品說明條例》，海關會果斷採取執法行動。

「舒適堡」簡介聲稱，該公司在1986年於香港開辦第一家瑜伽健身中心，迄今已設立23家分店，擁有逾50萬名客戶。